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Суверенный фонд Катара планирует увеличить долю в Credit Suisse

Ближневосточные инвесторы могут получить до 25% в Credit Suisse по итогам размещения акций, отмечает FT

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) планирует увеличить долю в Credit Suisse, приняв участие в размещении акций швейцарского банка, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

QIA - один из крупнейших и самых давних инвесторов Credit Suisse. Фонд приобрел крупную долю в швейцарском банке в 2008 году, поддержав его в период глобального финансового кризиса. Сейчас доля QIA в Credit Suisse составляет 5%.

На прошлой неделе Credit Suisse объявил, что намерен разместить новые акции на сумму до 4 млрд франков ($4,01 млрд).

Банк продаст 462 млн акций на общую сумму 1,76 млрд франков новым квалифицированным инвесторам, в том числе Saudi National Bank, который приобретет 307 млн бумаг.

В дальнейшем Credit Suisse намерен продать еще 889 млн акций существующим акционерам, и Saudi National также примет участие в размещении. В общей сложности саудовский банк вложит 1,5 млрд франков в Credit Suisse и получит в нем 9,9%-ю долю.

QIA также намерен принять участие в размещении, отмечают источники.

Крупнейший акционер Credit Suisse - американская инвесткомпания Harris Associates, а также другой крупный инвестор - Olayan Group - приобретут акции банка в рамках второй части размещения. Olayan, инвесткомпания состоятельной саудовской семьи, намерена сохранить свою долю на уровне около 5%.

Таким образом, ближневосточные инвесторы могут получить от 20% до 25% акций Credit Suisse по итогам размещения, отмечает FT.

Credit Suisse QIA Швейцария Катар Saudi National Bank Harris Associates Olayan Group
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