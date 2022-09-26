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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:20

Credit Suisse начал изучать возможность продажи активов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Швейцарский банк Credit Suisse Group AG хорошо продвинулся в комплексном анализе своего бизнеса, в рамках которого рассматривает, в частности, возможность продажи активов, говорится в пресс-релизе банка.

Банк подтвердил, что представит новую стратегию вместе с публикацией отчетности за третий квартал 27 октября.

Credit Suisse объявил о запуске всесторонней стратегической оценки операций 27 июля. 26 сентября он подтвердил, что изучает возможности для усиления глобального подразделения управления активами состоятельных клиентов (wealth management), трансформацию инвестиционно-банковских операций, а также фокусировку подразделения операций на рынках капитала на более узких задачах.

Кроме того, банк изучает стратегические варианты для подразделения секьюритизированных продуктов, в том числе возможность привлечения стороннего капитала.

Банк также намерен сократить расходную базу до уровня ниже 15,5 млрд швейцарских франков ($17,7 млрд) в среднесрочной перспективе (c 19 млрд франков в 2021 году).

Credit Suisse проводит анализ бизнеса с целью найти решения, которые позволили бы сделать операции банка более узконаправленными и гибкими, а также урезать расходы, говорится в пресс-релизе.

"В настоящий момент мы готовим ряд стратегических инициатив, включая возможное выделение активов или их продажу", - отмечается в сообщении банка.

Акции Credit Suisse теряют в цене на 12,4% в начале торгов в понедельник. С начала 2022 года их стоимость упала на 54%.

Credit Suisse Швейцария
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