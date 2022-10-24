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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Китай, обойдя Австралию

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Китай, обойдя Австралию
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Россия в июле вышла на второе место по объему поставок природного газа в Китай (по совокупности поставок газа в трубопроводном виде и сжиженном), обойдя Австралию, в августе закрепилась на этой позиции, сообщила таможня КНР.

Крупнейшим поставщиком газа в Китай с начала текущего года является Туркменистан.

Туркменистан в августе поставил в Китай 2,9 млрд куб. м газа, Россия - 2,4 млрд куб. м (в том числе более 1 млрд куб. м было поставлено в виде СПГ, что является новым максимумом за историю поставок), 2,278 млрд куб. м поставила Австралия.

В целом в августе 2022 года Китай закупил 13,196 млрд куб. м газа (-4%), в том числе 5,528 млрд куб. м по трубопроводам (+10%), это максимум за историю поставок, и 7,668 млрд куб. м (5,897 млн тонн) в виде СПГ. Закупки СПГ в августе сократились на 12% на фоне роста средней цены импорта этого вида топлива на 53%.

В России крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинская Энергия" ("Газпрома", Mitsui, и Mitsubishi) и "Ямал СПГ" ("НОВАТЭКа", TotalEnergies, CNPC и SRF).

Китай
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