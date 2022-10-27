TotalEnergies в отчете указала новое списание в России - на $3,1 млрд

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года нефтегазовая компания TotalEnergies SE увеличила чистую прибыль на 43% в годовом выражении благодаря повышению цен на нефть и природный газ. Показатель учитывает новое списание в размере $3,1 млрд в отношении операций в России, заявил через пресс-службу глава компании Патрик Пуянне.

Чистая прибыль TotalEnergies в июле-октябре составила $6,63 млрд против $4,65 млрд годом ранее.

Скорректированная прибыль (без учета изменений товарных запасов, покупки или продажи активов) подскочила в 2,1 раза и составила $9,86 млрд, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $9,54 млрд.

Выручка повысилась до $69,04 млрд с $54,73 млрд годом ранее.

Добыча углеводородов TotalEnergies в минувшем квартале составила 2,67 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, снизившись на 5% в годовом выражении, отчасти из-за запланированных ремонтных работ на месторождении в Австралии и незапланированной приостановки добычи на нефтегазовом месторождении Кашаган в Каспийском море.

Средняя отпускная цена нефти марки Brent в минувшем квартале составила $100,8 за баррель против $73,5 за баррель годом ранее, цена газа на площадке Henry Hub взлетела на 84%, до $7,9 за 1 млн BTU.

В четвертом квартале, как ожидается, добыча компании составит порядка 2,8 млн б.н.э./с.

TotalEnergies сохранила размер квартальных дивидендных выплат на уровне 0,69 евро на акцию. В декабре компания планирует выплатить специальные промежуточные дивиденды в размере 1 евро на акцию.

В апреле ТotalEnergies решила отразить в результатах за первый квартал 2022 года обесценение российских активов в размере $4,1 млрд, в основном по проекту "Арктик СПГ 2".

Капитализация TotalEnergies с начала года увеличилась на 18,6%, до 136 млрд евро.