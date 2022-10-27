Цена нефти Brent превысила $96 за баррель

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки продолжают расти днем в четверг, реагируя на ослабление курса доллара и снижение запасов бензина в США.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:11 мск подорожали на $0,55 (0,57%) - до $96,24 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,45 (0,51%) - до $88,36 за баррель.

Накануне Brent подскочила в цене на 2,3%, WTI - на 3% благодаря падению курса доллара.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в среду потерял 1,2%, а за два дня падение превысило 2%.

"Рынок подскочил благодаря доллару, и было бы глупо пытаться объяснить это чем-то еще", - отметил старший рыночный стратег RJO Futures Илай Тесфайе.

Также в среду из доклада Минэнерго США стало известно, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg эксперты ожидали более умеренного роста - на 1,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей, а резервы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

"В целом, благодаря экспортному рынку, отчет оказался "бычьим", несмотря на средний по размеру прирост запасов нефти", - написал партнер Again Capital Джон Килдафф.