Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

ЕС продлил льготный период для импорта ряда полуфабрикатов из России

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз продлил льготный период для ввоза в регион некоторых видов российских стальных полуфабрикатов, говорится в материалах Еврокомиссии.

Ранее Bloomberg со ссылкой на материалы ЕК сообщал, что речь идет о возможном продлении периода ввоза стальной продукции до 2028 года.

ЕС в 2022 году запретил импорт из России стального проката и полуфабрикатов, предоставив при этом до 1 октября 2024 года льготный период для определенного видов слябов, строго отвечающих необходимым техническим требованиям. Льготный период позволяет НЛМК отгружать стальные слябы для переработки в Европе при производстве готовой продукции. У компании есть производственные активы в Бельгии (NLMK La Louviere, NLMK Clabecq), Дании (NLMK DanSteel) и Италии (NLMK Verona). В 2021 году НЛМК поставил на свои европейские предприятия, согласно годовому отчету, 2,4 млн тонн слябов.

NLMK La Louviere входит в состав NLMK Belgium Holdings (NBH), СП группы НЛМК и бельгийской SOGEPA, а осенью 2022 года компания сообщила об интеграции в СП и подразделения в Дании. Как пишет агентство, инициатором вопроса о продлении льготного периода было NBH, которое в обмен предлагало реализовать инвестпроект по строительству новой дуговой печи, что сделает производство более экологичным.

Кроме того, согласно опубликованным документам, к списку стран-партнеров, применяющих комплекс ограничительных мер в отношении импорта чугуна и стали из России, а также меры контроля импорта, присоединилась Швейцария.

НЛМК Швейцария Еврокомиссия Бельгия Дания Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АльфаСтрахование" и Росфинмониторинг попали в санкционный список ЕС

Евросоюз ввел запрет на импорт сжиженных углеводородных газов из России

ЕС усилит обмен данными во избежание перевалки российской нефти с судна на судно

ЕС усилит обмен данными во избежание перевалки российской нефти с судна на судно

СК возбудил уголовное дело против Акунина по двум статьям

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против РФ

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против РФ

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Мюзикл "Вонка" стал лидером проката в США на минувших выходных

Мюзикл "Вонка" стал лидером проката в США на минувших выходных

Японская Nippon Steel купит американскую US Steel за $14,1 млрд

Японская Nippon Steel купит американскую US Steel за $14,1 млрд

Эстонские пограничники за выходные отправили назад в Россию 54 иностранца

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные уничтожили с 7 октября более 100 дронов и крылатых ракет

Израильские военные уничтожили с 7 октября более 100 дронов и крылатых ракет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });