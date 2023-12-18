ЕС продлил льготный период для импорта ряда полуфабрикатов из России

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз продлил льготный период для ввоза в регион некоторых видов российских стальных полуфабрикатов, говорится в материалах Еврокомиссии.

Ранее Bloomberg со ссылкой на материалы ЕК сообщал, что речь идет о возможном продлении периода ввоза стальной продукции до 2028 года.

ЕС в 2022 году запретил импорт из России стального проката и полуфабрикатов, предоставив при этом до 1 октября 2024 года льготный период для определенного видов слябов, строго отвечающих необходимым техническим требованиям. Льготный период позволяет НЛМК отгружать стальные слябы для переработки в Европе при производстве готовой продукции. У компании есть производственные активы в Бельгии (NLMK La Louviere, NLMK Clabecq), Дании (NLMK DanSteel) и Италии (NLMK Verona). В 2021 году НЛМК поставил на свои европейские предприятия, согласно годовому отчету, 2,4 млн тонн слябов.

NLMK La Louviere входит в состав NLMK Belgium Holdings (NBH), СП группы НЛМК и бельгийской SOGEPA, а осенью 2022 года компания сообщила об интеграции в СП и подразделения в Дании. Как пишет агентство, инициатором вопроса о продлении льготного периода было NBH, которое в обмен предлагало реализовать инвестпроект по строительству новой дуговой печи, что сделает производство более экологичным.

Кроме того, согласно опубликованным документам, к списку стран-партнеров, применяющих комплекс ограничительных мер в отношении импорта чугуна и стали из России, а также меры контроля импорта, присоединилась Швейцария.