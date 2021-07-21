Бельгийский цех горячей прокатки НЛМК остановлен на неделю после пожара

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Цех горячей прокатки NLMK La Louviere (входит в состав NLMK Belgium Holdings (NBH), СП группы НЛМК и бельгийской SOGEPA) остановлен на ремонт после пожара в минувшие выходные.

"В субботу, 17 июля, в цехе горячей прокатки NLMK La Louviere произошло возгорание, которое было ликвидировано в течение 30 минут. В происшествии никто не пострадал. Оборудование, установленное в ходе модернизации стана, затронуто не было. На ремонт стана потребуется около одной недели", - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель компании.

В конце 2019 года NLMK La Louviere объявила о модернизации стана горячей прокатки стоимостью 150 млн евро в рамках "Стратегии 2022" группы НЛМК.

По итогам модернизации завод увеличит годовое производство проката на треть - с текущих 1,7 млн до 2,2 млн тонн к 2022 году, а также долю на рынке нишевых марок горячекатаного проката в странах ЕС. Первая фаза проекта, который завершился в 2021 году, стартовала в начале 2020 года.

NBH включает производственные и сервисные предприятия дивизиона "НЛМК Европа плоский прокат" (NLMK La Louviere, NLMK Strasbourg, NLMK Manage Steel Center) и два производственных актива дивизиона "НЛМК Европа толстый лист" (NLMK Clabecq и NLMK Verona).

По итогам II квартала продажи NBH снизились на 34% кв/кв до 300 тыс. тонн (-30% г/г) на фоне плановой модернизации стана горячей прокатки NLMK La Louviere.