Brent подешевела до $95,25 за баррель

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в пятницу, однако могут завершить неделю в плюсе благодаря ослаблению курса доллара и позитивным статданным из США.

Негативным фактором для инвесторов служат сообщения о новом цикле ужесточения антиковидных ограничений в ряде провинций Китая из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Власти крупного портового города Гуанчжоу на северо-западе страны 28 октяюря ввели карантин в нескольких районах на фоне роста заболеваемости на протяжении четвертой недели подряд.

Китайская политика нулевой терпимости к коронавирусу негативно влияет на нефтяные цены в этом году, поскольку приводит к сокращению спроса со стороны крупнейшего потребителя нефти в мире, пишет MarketWatch.

К 18:35 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,71 (1,76%) - до $95,25 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,66 (1,86%) - до $87,42 за баррель.

С начала недели Brent подорожала почти на 2%, WTI - на 3%.

Накануне обе марки выросли в цене на 1,3% во многом благодаря предварительным данным Министерства торговли США, указавшим на рост американской экономики в июле-сентябре на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 2,4%, респонденты The Wall Street Journal - на 2,3%.

"С точки зрения нефтяного рынка это фактор, напрямую влияющий на прогнозы спроса", - написал глава отдела исследований сырьевых рынков в National Australia Bank Бейден Мур.

По его мнению, волатильность на нефтяном рынке будет смещена в сторону повышения с учетом низких запасов по всему миру, увеличения спроса на топливо в Китае и скорого вступления в силу санкций ЕС против российской нефти.

Поддержку котировкам также оказало снижение индекса, показывающего динамику доллара США относительно шести основных валют мира, на 1% за последние пять сессий.