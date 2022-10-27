Bloomberg сообщил о возможном пересмотре США условий ограничения цен на нефть из РФ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена при работе над идеей потолка на нефть из РФ, пересматривает возможные условия в сторону смягчения, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Власти США были вынуждены свернуть план по введению ограничения цен на российскую нефть (в его первоначальном виде - ИФ) из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью цен на нефть и усилиям центробанков по борьбе с инфляцией", - говорится в сообщении.

В статье отмечается, что "вероятнее всего США и ЕС согласятся на более свободную политику контроля потолка по более высокой цене, чем предполагалось".

По словам источников, пока только страны "Большой семерки" и Австралия дали согласие на введение потолка цен на российскую нефть.

Собеседники агентства уточнили, что Южная Корея собирается присоединиться к странам "Большой семерки" и Австралии, Новую Зеландию и Норвегию пытаются привлечь к сотрудничеству.

"При этом очевидно, что Индия и Китай не будут в этом участвовать", - отметили источники.

В сентябре страны G7 одобрили идею введения потолка цен на российскую нефть, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Начиная с 5 декабря, западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российской нефтью по всему миру, получая освобождение от эмбарго, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного потолка. Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.