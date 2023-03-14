Законопроект, обязующий банки возвращать похищенные со счетов средства, принят в I чтении

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Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязует банки в течение 30 дней возместить гражданам похищенные средства, если они были переведены без добровольного согласия клиента.

Документ (№197920-8) был внесен в парламент осенью 2022 г., его автор - глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, оператор по переводу денежных средств будет обязан возместить сумму операции, совершенной без добровольного согласия клиента, в течение 30 дней после получения заявления клиента - физического лица о возмещении суммы операции, совершенной без добровольного согласия клиента, а в случае трансграничного перевода денежных средств - в течение 60 дней, если не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без добровольного согласия клиента. Сумма должна быть возвращена в полном объеме.

Как говорится в пояснительной записке, для улучшения действующих механизмов "антифрода" (anti-fraud, "борьба с мошенничеством" - ИФ) предлагается обязать не только банк плательщика, как это установлено сейчас, но и банк получателя средств проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой данных о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента, которую ведет Банк России.

Кроме того, предлагается предоставить банкам право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента. "У граждан похищают денежные средства чаще всего методами социальной инженерии, при которой лицо самостоятельно переводит деньги мошеннику. Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику", - обосновывается мера в пояснительных материалах.

"Антифрод система" - это комплекс мероприятий по оценке транзакций банков на степень вероятности мошенничества. Система применяет к каждой операции определенные критерии, и если та им не соответствует, то проверяет ее уже более тщательно и сигнализирует об этом.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования за исключением ряда технических положений.