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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

ЦБ РФ отметил признаки замедления кредитной активности в октябре

ЦБ РФ отметил признаки замедления кредитной активности в октябре
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в октябре отметил некоторые признаки замедления кредитной активности, особенно в розничном сегменте, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров в пятницу.

"Темпы роста кредитования оставались в целом высокими. Поддержку кредитованию оказывали как произошедшее с весны снижение ключевой ставки, так и правительственные программы льготного кредитования. Однако в октябре наметились некоторые признаки замедления кредитной активности, в том числе на фоне ужесточения неценовых условий банковского кредитования, особенно в розничном сегменте", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечает регулятор, несмотря на повышенные инфляционные ожидания и рост доли наиболее ликвидных активов (текущих счетов и наличных рублей) в структуре сбережений, население сохраняло высокую склонность к сбережению.

ЦБ РФ
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