В ЦБ отметили ускорение роста потребкредитования в России в ноябре

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В России в ноябре темпы роста потребительского кредитования, по предварительным данным, ускорились по сравнению с октябрем, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"Мы отслеживаем по наиболее оперативной статистике, видим, что в ноябре (на эту дату, на последнюю) темпы выше, чем в октябре, можно сказать, что восстанавливается прежняя динамика, которая у нас уже была в третьем квартале, и можно сказать, что снова идет рост кредитования", - сказала она на конференции, организованной Ассоциацией российских банков (АРБ).

Прирост потребительского кредитования в октябре замедлился до 0,3% с 0,9% в сентябре. Эту динамику ЦБ ранее объяснил снижением спроса со стороны населения, отложившего крупные покупки в условиях возросшей неопределенности, а также ужесточением кредитной политики банков.

"В сентябре была объявлена частичная мобилизация, и были некоторые опасения, что это приведет к кредитному сжатию, но этого не случилось", - подчеркнула Данилова.

Она отметила, что спрос населения на потребкредиты и уровень одобрения заявок со стороны банков остались высокими.