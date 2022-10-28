Квартальная прибыль Eni взлетела почти в 5 раз несмотря на снижение добычи

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года чистая прибыль итальянской нефтегазовой компании Eni SpA выросла почти в пять раз в годовом измерении, несмотря на снижение добычи. Подъем прибыли был главным образом обеспечен высокими ценами на энергоносители.

Чистая прибыль Eni в июле-сентябре составлила 5,86 млрд евро против 1,2 млрд евро годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила 3,73 млрд евро при среднем прогнозе аналитиков, опрошенных самой компанией, в 3,21 млрд евро. Скорректированная операционная прибыль поднялась до 5,77 млрд евро с 2,49 млрд евро, в то время как прогноз составлял 4,87 млрд евро.

Выручка выросла почти в два раза, до 37,30 млрд евро с 19,02 млрд евро годом ранее.

Добыча нефти и газа в третьем квартале составила 1,58 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./с), опустившись с 1,69 млн б.н.э./с. Компания отметила, что снижение показателя произошло из-за падения добычи в Казахстане, Нигерии и Норвегии.

Eni ожидает, что добыча по итогам текущего года составит 1,63 млн б.н.э./с.

Компания улучшила прогнозы для скорректированной EBIT в международном газовом подразделении до более чем 1,8 млрд евро с 1,2 млрд евро ранее, для сегмента даунстрима - до 2,5 млрд евро с 1,8-2 млрд евро ранее.

С начала 2022 года капитализация Eni выросла на 8,4%, до 44,17 млрд евро.