Банки РФ в январе-сентябре увеличили портфель ипотечных кредитов на 10,8%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2022 года совокупный портфель ипотечных кредитов российских банков с учетом приобретенных прав требований увеличился на 1 292,9 млрд рублей, или на 10,8%, до 13 316,2 млрд рублей, против роста на 1 965,7 млрд рублей, или на 20,7%, годом ранее, следует из информации на сайте Банка России.

Совокупный портфель ипотечных кредитов в сентябре увеличился на 295,7 млрд рублей, или на 2,3%, после роста в августе на 107,4 млрд рублей, в июле на 170,5 млрд рублей и июне - на 80,8 млрд рублей.

Банки в сентябре предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 518,1 млрд рублей (максимум с марта, когда было предоставлено кредитов всего на 0,6% - 521,3 млрд рублей), что на 13,2% больше по сравнению с июлем (457,7 млрд рублей) и на 8,6% больше по сравнению с сентябрем 2021 года (477,2 млрд рублей).

При этом количество предоставленных в сентябре кредитов увеличилось по сравнению с августом на 12,1%, до 136,6 тыс. со 121,9 тыс., по сравнению с сентябрем прошлого года - снизилось на 13,4% со 157,7 тыс.

Объем ипотечных кредитов, предоставленных банками в январе-сентябре 2022 года, составил 3 трлн 197,3 млрд рублей, что на 20,9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (4 трлн 43,0 млрд рублей).

Количество предоставленных в первые девять месяцев текущего года кредитов снизилось по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на 35,9% (894,9 тыс. против 1 млн 396,7 тыс.).

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, в сентябре увеличилась до 6,71% после того, как в июле и августе была на уровне 6,67%, рекордно низкой она была в мае - 6,17%.

Средний размер одного рублевого ипотечного кредита в сентябре составил 3,793 млн рублей, что на 1,0% больше, чем в августе.

Годовые темпы роста этого показателя к 1 октября снизились до 25,4% после 29,0% на 1 сентября.

Средневзвешенный срок одного кредита в сентябре увеличился на 3,5 месяца, до 281,3 месяца, то есть до 23 лет и более 5 месяцев, что стало новым абсолютным максимумом этого показателя.

За год средний срок кредита увеличился на 34,5 месяца с 246,8 месяца в сентябре 2021 года, или на 14,0%.