ЦБ анализирует риски появления в России траншевой ипотеки

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк России анализирует риски появления в стране так называемой траншевой ипотеки с очень низким ежемесячным платежом, который в некоторых случаях может составлять всего 1 рубль, заявила на брифинге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ряд крупных застройщиков стали предлагать клиентам ипотечные займы, сумма которых дробится на несколько частей, что позволяет в первые годы существенно снизить величину ежемесячных платежей, вплоть до 1 рубля.

"Мы сейчас анализируем последствия так называемой траншевой ипотеки. Она пока не получила широкого распространения, но, как мы видим, какие здесь могут быть риски. Это может быть риск для застройщика, потому что при такой траншевой ипотеке на эскроу счет будет поступать меньшая сумма - только первоначальный взнос и вот эта совсем символическая сумма. И счет эксроу будет наполняться медленнее, чем при обычной ипотеке. Но мы видим, что наполнение счетов эскроу дает возможность банкам снижать ставки по кредитам застройщикам, потому что у них есть это обеспечение, и мы видели, что кредиты застройщикам по этой схеме остаются гораздо ниже, чем в целом кредиты в целом корпоративному сектору, поэтому это может увеличить ставку по кредитам для проектного финансирования", - сказала она.

Также, по ее мнению, это может привести к повышенному спросу на жилье как объекту инвестирования, что ускорит рост цен на жилье. "В расчете на рост цен на жилье люди и компании могут вкладываться в целях последующей перепродажи жилья. И может возникнуть почти инвестиционный навес, это может способствовать инфлированию цен на жилье", - указала глава ЦБ.

Кроме того, распространение траншевой ипотеки может еще больше усилить разрыв между динамикой цен на первичном и вторичном рынке. "Мы сейчас это уже видим, и это может создавать проблему для обслуживания ипотеки. Когда людям нужно продать жилье, которое в залоге по ипотеке, оно на вторичном рынке будет сильно отличаться по цене, чем первичное жилье", - добавила она.

В числе других рисков - мисселинг, так называемая практика недобросовестных продаж. "Люди будут реагировать на низкую стоимость обслуживания кредита, пока жилье не сдано в эксплуатацию, и не полностью отдавать себе отчет о будущей стоимости обслуживания кредита", - отметила Набиуллина.

"Эти риски мы видим и продолжим дальше анализировать, смотреть, как это будет развиваться и по мере необходимости принимать соответствующие решения в области регулирования", - заявила глава ЦБ.

ЦБ уже анонсировал планы регулировать ипотеку от застройщиков, выдаваемую по околонулевым ставкам, чтобы купировать риски, которые несет такой продукт для банков и заемщиков.