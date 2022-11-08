Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:54

Банки в РФ за 10 месяцев увеличили корпоративное кредитование на 9,9%, розничное - на 6,7%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российские банки за 10 месяцев 2022 года увеличили корпоративное кредитование на 9,9%, розничное - на 6,7%, ЦБ ждет сохранения положительной динамики в темпах кредитования, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Кредитование сейчас растет хорошими достаточно темпами, особенно корпоративное, это показывает, что процесс структурной трансформации экономики действительно идет: предприятия используют кредитные ресурсы, чтобы адаптироваться к новым условиям и заместить внешние заимствования. Так, по предварительным оценкам, за 10 месяцев года корпоративный портфель вырос на 9,9%, что чуть больше, чем в прошлом году", - сказала она, выступая в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.

"Кредитование граждан также растет, хотя и существенно затормозило по сравнению с прошлым годом с учетом просадки потребительского кредитования и весной, и в октябре. За 10 месяцев оно выросло на 6,7%", - указала Набиуллина.

Она сообщила, что ипотека за девять месяцев (данные за 10 месяцев ЦБ опубликует позднее) выросла на 12% против 21% за аналогичный период прошлого года.

"В октябре мы видим снижение выдач ипотеки примерно на 20%, мы внимательно смотрим за этим, но в целом портфель растет", - отметила глава ЦБ.

"Банковская система, несмотря на то, что именно на нее пришелся первый и самый мощный удар санкций, хорошо выдержала шоки этого года и сохраняет потенциал для кредитования и запас прочности. Поэтому мы ожидаем, что в кредитовании сохранится положительная динамика, и при этом банки смогут без проблем выполнять и новую программу кредитных каникул для мобилизованных и членов их семей. Первые данные о кредитных каникулах мы сможем предоставить по итогам этого месяца", - добавила Набиуллина.

Она отметила, что ЦБ по итогам каждого месяца будет предоставлять данные о кредитных каникулах, предоставленных мобилизованным и членам их семей.

Россия ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Спрос россиян на наличные в последние недели приблизился к сезонной норме

Спрос россиян на наличные в последние недели приблизился к сезонной норме

ЦБ пока не видит оснований для дальнейшей либерализации валютных ограничений

Набиуллина отметила, что "жесткий" вариант прогноза ЦБ стал реальнее

Набиуллина отметила, что "жесткий" вариант прогноза ЦБ стал реальнее

Говор передал купившую бизнес McDonald's компанию под управление АО "Вкусно - и точка"

Говор передал купившую бизнес McDonald's компанию под управление АО "Вкусно - и точка"

Издатель игры GTA ухудшил годовой прогноз после квартального убытка

Издатель игры GTA ухудшил годовой прогноз после квартального убытка

Минсельхоз планирует сохранить запрет на экспорт риса в 2023 году

Минсельхоз планирует сохранить запрет на экспорт риса в 2023 году

FSG задумалась о продаже футбольного клуба "Ливерпуль"

Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов впервые с 22 сентября

Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов впервые с 22 сентября

Число нефтегазовых буровых в мире в октябре выросло шестой месяц подряд

Число нефтегазовых буровых в мире в октябре выросло шестой месяц подряд

ЦБ предложил проработать вопрос токенизации традиционных фининструментов, включая ОФЗ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });