Банки в РФ за 10 месяцев увеличили корпоративное кредитование на 9,9%, розничное - на 6,7%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российские банки за 10 месяцев 2022 года увеличили корпоративное кредитование на 9,9%, розничное - на 6,7%, ЦБ ждет сохранения положительной динамики в темпах кредитования, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Кредитование сейчас растет хорошими достаточно темпами, особенно корпоративное, это показывает, что процесс структурной трансформации экономики действительно идет: предприятия используют кредитные ресурсы, чтобы адаптироваться к новым условиям и заместить внешние заимствования. Так, по предварительным оценкам, за 10 месяцев года корпоративный портфель вырос на 9,9%, что чуть больше, чем в прошлом году", - сказала она, выступая в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.

"Кредитование граждан также растет, хотя и существенно затормозило по сравнению с прошлым годом с учетом просадки потребительского кредитования и весной, и в октябре. За 10 месяцев оно выросло на 6,7%", - указала Набиуллина.

Она сообщила, что ипотека за девять месяцев (данные за 10 месяцев ЦБ опубликует позднее) выросла на 12% против 21% за аналогичный период прошлого года.

"В октябре мы видим снижение выдач ипотеки примерно на 20%, мы внимательно смотрим за этим, но в целом портфель растет", - отметила глава ЦБ.

"Банковская система, несмотря на то, что именно на нее пришелся первый и самый мощный удар санкций, хорошо выдержала шоки этого года и сохраняет потенциал для кредитования и запас прочности. Поэтому мы ожидаем, что в кредитовании сохранится положительная динамика, и при этом банки смогут без проблем выполнять и новую программу кредитных каникул для мобилизованных и членов их семей. Первые данные о кредитных каникулах мы сможем предоставить по итогам этого месяца", - добавила Набиуллина.

Она отметила, что ЦБ по итогам каждого месяца будет предоставлять данные о кредитных каникулах, предоставленных мобилизованным и членам их семей.