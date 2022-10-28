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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:21

В Думе назвали сбалансированным решение ЦБ сохранить ставку на 7,5%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк России принял сбалансированное решение, сохранив ключевую ставку на уровне 7,5%, при этом процентные ставки по кредитам в экономике находятся на уровнях, позволяющих удовлетворить спрос экономики на относительно недорогие ресурсы, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"С учетом существующей неопределенности и разнонаправленных сигналов в отношении инфляции и инфляционных ожиданий регулятор проявил сдержанность и принял сбалансированное решение, оставив ключевую ставку на прежнем уровне", - сказал он журналистам.

По его словам, процентные ставки сейчас находятся на уровнях, позволяющих удовлетворить спрос экономики на относительно недорогие ресурсы.

"Если сейчас и есть факторы, сдерживающие рост объемов кредитования, они связаны не с процентными ставками. К их числу можно отнести наличие на рынке инструментов, более привлекательных для банков по сравнению с кредитами, или, например, более острожное поведение частных заемщиков", - сказал он.

Аксаков выразил уверенность, что банки смогут удовлетворить спрос на заемные средства в отраслях экономики, демонстрирующих рост. Он также считает, что в случае более позитивных прогнозов в отношении инфляции регулятор вернется к вопросу снижения ключевой ставки.

Банк России Анатолий Аксаков Госдума
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