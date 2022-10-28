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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:21

Зампред ЦБ прокомментировал отсутствие сигнала о декабрьском решении по ставке

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Решение Банка России оставить ставку неизменной, а также сохранить сигнал нейтральным было консенсусным, если бы вероятность снижения на следующем заседании в декабре рассматривалась как значимая, это было бы отражено в пресс-релизе, заявил на брифинге зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"По итогам сегодняшнего заседания был широкий консенсус как в части решения оставить ставку неизменной на уровне 7,5%, так и в части нейтрального сигнала. Соответственно, если бы мы рассматривали значимую вероятность понижения ставки на ближайших заседаниях, об этом было бы сказано в пресс-релизе", - ответил он на вопрос, может ли в декабре быть снижена ставка.

ЦБ, сохранив ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%, вновь не дал рынку намека на свои будущие действия.

По итогам сентябрьского совета директоров по ДКП Банк России, снизив ставку с 8% до 7,5%, впервые за долгое время не стал в своем заявлении давать сигнал о будущих действиях. При этом на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре заявила о близости завершения цикла смягчения ДКП после шести подряд снижений ставки.

В октябрьском заявлении ЦБ сохранил только формальную часть сигнала, она повторяет предыдущий вариант ("Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков").

Банк России Алексей Заботкин Эльвира Набиуллина
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