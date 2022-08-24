"Победа" в ноябре переведет часть московских рейсов из "Внуково" в "Шереметьево"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с ноября 2022 года начнет обслуживать часть московских рейсов в аэропорту "Шереметьево", сообщила представитель компании журналистам.

"Из "Шереметьево" "Победа" будет летать в Киров, Чебоксары, Казань, Владикавказ, Екатеринбург, Нижнекамск, Пермь, Иркутск, Новосибирск, Омск, Уфу, Челябинск, Красноярск, Томск, Барнаул, Астрахань, Махачкалу, Нальчик, Ставрополь, Назрань, Сочи, Калининград, Мурманск, Волгоград, Минеральные Воды", - сказала ее представитель. В ближайшем зимнем расписании эти рейсы будут обслуживаться в терминале В, уточнила она.

Из "Внуково", где компания базируется сейчас, полеты будут выполняться в Ульяновск, Пермь, Петрозаводск, Саратов, Сургут, Тюмень, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Махачкалу, Волгоград, Новосибирск и Уфу.

Сейчас "Шереметьево" является базовым аэропортом для "Аэрофлота", "Внуково" - для "Победы". При этом до мая этого года часть рейсов "Победа" выполняла из "Шереметьево" по код-шеринговому соглашению с материнской компанией.

"Осуществление программы полётов "Победы" из "Шереметьево" позволит путем консолидации ресурсов добиться лучшей синергии и большей производственной эффективности для группы "Аэрофлот". А наши клиенты получат более гибкое расписание и выбор привлекательных цен", - сказал гендиректор "Победы" Дмитрий Тыщук, которого процитировала представитель авиакомпании.

Почти половину полётной программы в зимнем расписании составят межрегиональные рейсы, выполняемые компанией напрямую без посадки в Москве.

В рамках межрегиональной сети полётов будут выполняться рейсы из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, Пермь, Уфу, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Калининград, Казань, Минеральные Воды, Владикавказ, Киров, Чебоксары, Нижнекамск, Астрахань, Саратов, Ставрополь, Ульяновск, Тюмень, Махачкалу, Сочи.

Из Сочи - в Казань, Пермь, Уфу, Новосибирск, Челябинск, Киров, Саратов, Екатеринбург.

Кроме того, "Победа" будет летать в Минск из Санкт-Петербурга и в Сургут из Махачкалы", сообщила представитель "Победы".