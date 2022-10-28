Нефть Brent подешевела до $96,2 за баррель после роста накануне

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу после уверенного роста накануне.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени подешевели на $0,77 (0,79%) - до $96,19 за баррель. По итогам торгов в четверг они выросли на $1,27 (1,33%), до $96,96 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,94 (1,06%)- до $88,14 за баррель. По итогам предыдущих торгов они увеличились на $1,17 (1,33%), до $89,08 за баррель.

Несмотря на пятничное снижение, цены на нефть могут завершить неделю ростом на фоне резкого падения курса доллара, а также данных об экспорте США.

Между тем инвесторы сохраняют осторожность на фоне неопределенного прогноза спроса в связи с ростом инфляции, повышением процентных ставок и растущими рисками рецессии, пишет Trading Economics.

Ранее на этой неделе стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg эксперты ожидали более умеренного роста - на 1,5 млн баррелей.

В докладе Минэнерго США также сообщалось, что товарные запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей, а резервы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение по бензину на 1,5 млн баррелей, по дистиллятам - на 1 млн баррелей.