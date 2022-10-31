Рынок акций РФ открылся снижением индекса РТС на 0,2% и ростом индекса МосБиржи на 0,4%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом рублевых цен blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и ослабления рубля; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,4%, индекс РТС просел на 0,2%, подросли бумаги "ЛУКОЙЛа" на фоне вышедшего сильного отчета по РСБУ за 9 месяцев.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2176,48 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1111,52 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 61,64 рубля (+0,12 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,3%), Polymetal (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +0,3% "префы"), "Норникеля" (+0,7%), "ММК" (+0,6%), Московской биржи (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), бумаги "Газпрома" (+0,4%), UC Rusal (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), акции "Магнита" (+0,1%).

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за 9 месяцев 2022 года составила 647,9 млрд руб., что более чем в 2,2 раза выше показателей за аналогичный период прошлого года (286,2 млрд рублей), говорится в отчете компании.

Подешевели акции "Северстали" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Новая Зеландия ввела новые санкции против 14 российских физических и семи юридических лиц в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщили в понедельник СМИ со ссылкой на заявление главы новозеландского МИД Нанаи Махута. По ее словам, санкции вводятся с упором на сектор обороны и безопасности, они касаются военнослужащих, оборонных структуры и их руководителей. Кроме того, под санкции попадают руководители и акционеры компаний, которые разрабатывают и производят ракеты и огнестрельное оружие, говорится в сообщениях СМИ.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник слабо негативный. Китайская экономика удивила существенным спадом активности в октябре на фоне политики нулевой терпимости к COVID-19. Нефть под давлением опасений снижения спроса, как в Китае, так и в Европе. Соответственно, для российского рынка существует, как минимум, два фактора, чтобы снизиться в понедельник. Слабость Китая и риски падения спроса на нефть создают неблагоприятную среднесрочную перспективу для прибылей отечественных экспортеров, полагает аналитик.

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков также отметил снижение Китая на фоне падения производственной активности в стране из-за ослабления мирового спроса и строгих внутренних ограничений в рамках борьбы с COVID-19 (под ударом оказались производство, путешествия и доставка).

Поводов для роста волатильности на глобальных фондовых площадках становится все больше. ФРС США 2 ноября в очередной раз примет решение по ключевой ставке и с большой долей вероятности повысит ее на 75 б.п. Однако инвесторы ожидают замедления темпов повышения в декабре и роста стимулов в следующем году на фоне спада экономики. Также стоит учитывать фактор промежуточных выборов в США, которые состоятся через неделю: потеря контроля в одной из палат демократами может вызвать негативную реакцию рынков. Индекс S&P 500 достиг очередного уровня сопротивления 3901,06 пункта, и дальнейший рост без коррекций маловероятен.

Тем временем, российский рынок акций снова в полной власти геополитики. Россия объявила о выходе из зерновой сделки в ответ на атаку на Черноморский флот, после чего цены на пшеницу взлетели более чем на 5%, отмечает Кабаков.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", после прошедшей недели роста на российском рынке акций можно ожидать некоторой передышки до следующего драйвера - прихода новой ликвидности от дивидендов "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти". А пока локальный рынок, вероятнее всего, будет торговаться в боковой формации. На рынке США после слабого сентября в октябре оказалось гораздо больше позитива. Однако на этой неделе состоится заседание ФРС, которое определит дальнейшую судьбу акций, в том числе и сырьевых активов, полагают эксперты.

Ситуация в экономике США

В США в пятницу индексы акций выросли на 2,5-2,9% во главе с Nasdaq; ростом отличились бумаги Apple (+7,6%) и Intel (+10,7%), упали акции Amazon (-6,8%) на фоне вышедших квартальных отчетов и прогнозов компаний.

Amazon предупредил, что ждет слабых показателей продаж в текущем квартале, на который приходятся рождественские праздники. Традиционно в этот период продажи растут, и слабый прогноз компании послужил для инвесторов очередным сигналом, что экономика США входит в рецессию.

По данным Минторга США, расходы населения страны в сентябре выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,4%. Доходы американцев увеличились на 0,4%, как и ожидалось.

На потребительские расходы приходится около 70% ВВП США и их динамика может дополнительно свидетельствовать о состоянии экономики в целом.

Рынок готовится к заседанию ФРС, которое состоится в среду. Большинство инвесторов и экономистов полагают, что американский регулятор монетарной политики повысит ставку на 75 б.п. в четвертый раз подряд. Вероятность этого в пятницу оценивалась трейдерами в 89%, согласно CME FedWatch Tool. В то же время участники рынка учитывают последние комментарии руководства американского ЦБ о возможности замедления темпов ужесточения: вероятность повышения ставки на 50 б.п. оценивалась в 11% по сравнению с 1,6% неделей ранее.

Азия

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, южнокорейский индекс Kospi - на 1,1%, шанхайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Розничные продажи в Японии в сентябре увеличились максимально с мая 2021 года - на 4,5% в годовом выражении, показали данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 4,1%, сообщает Trading Economics.

Промпроизводство в Японии в сентябре упало на 1,6% относительно предыдущего месяца, согласно предварительным данным. Показатель зафиксировал снижение впервые с мая. В августе он поднялся на 3,4%. Консенсус-прогноз предполагал снижение показателя на 1%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая опустился в октябре до минимальных с июля 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Эксперты в среднем ожидали его снижения до 50 пунктов, отмечает Trading Economics.

Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются на сигналах продолжающегося спада экономической активности в Китае из-за жестких карантинных мер для сдерживания распространения COVID-19.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $94,96 за баррель (-0,9% и -1,2% в пятницу), декабрьская цена WTI - $87,11 за баррель (-0,9% и -1,3% в пятницу). Срок действия декабрьских фьючерсов на Brent истекает с закрытием рынка в понедельник.

PMI сферы услуг в Китае в октябре упал до 48,7 пункта, опустившись ниже 50 пунктов впервые с мая.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 2,4% за баррель, WTI - на 3,4%. Рынок завершает месяц ростом почти на 10% в связи с принятым ОПЕК+ решением сократить добычу с ноября на 2 млн баррелей в сутки.