Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за девять месяцев выросла более чем в два раза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU -- Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за 9 месяцев 2022 года составила 647,9 млрд руб., что более чем в 2,2 раза выше показателей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка увеличилась в 1,5 раза - до 2,334 трлн рублей, себестоимость - на 30%, до 1,425 млрд рублей, валовая прибыль - в 2 раза, до 909 млрд рублей, прибыль от продаж - в 2,3 раза, до 798 млрд рублей, прибыль до налогообложения - в 2,3 раза, до 712 млрд рублей.