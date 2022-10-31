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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Новая Зеландия ввела санкции против 14 россиян и семи российских организаций

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Новая Зеландия ввела новые санкции против 14 российских физических и семи юридических лиц в связи с ситуацией вокруг Украины, заявила глава МИД страны Нанайя Махута.

По ее словам, под санкции попали преимущественно военнослужащие, оборонные структуры и их руководители, военизированная организация, а также распространители дезинформации. В частности, в санкционном списке оказались руководители и акционеры компаний, которые разрабатывают и производят ракеты и огнестрельное оружие.

До этого Новая Зеландия расширяла антироссийские санкции в середине октября. Тогда в санкционный список были включены 51 топ-менеджер и бизнесмен, 24 чиновника, связанных с присоединением к России новых территорий и две компании.

Новая Зеландия МИД Нанайя Махута Украина
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