Tesla вела переговоры о покупке до 20% акций Glencore, но от актива отказалась

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. с 2021 года вел переговоры о покупке 10-20% акций в швейцарском сырьевом трейдере Glencore, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Переговоры начались в 2021 году, продолжились в марте 2022 года, когда гендиректор Glencore Гэри Нейгл посетил предприятие Tesla в Калифорнии, однако сделки по итогам не последовало. По сведениям источников газеты, Tesla засомневалась, что подобная сделка будет согласовываться с поставленными ею целями по снижению углеродного следа, учитывая крупные угольные операции Glencore.

Быстрое развитие производства электромобилей привело к росту интереса автопроизводителей к покупке сырьевых активов, которые позволили бы им обеспечить себе достаточные поставки, кобальта, лития и никеля, используемых в производстве электромобильных аккумуляторов.

Glencore, которая является крупнейшим в мире сырьевым трейдером, владеет кобальтовыми активами в Демократической республике Конго (ДРК), Австралии и Канаде. В 2020 году швейцарская компания заключила соглашение с Tesla о поставке кобальта предприятиям производителя электромобилей в Шанхае и Берлине.

Кроме того, у Tesla с мая есть долгосрочное соглашение с бразильской горнодобывающей группой Vale, которая поставляет компании никель.

Глава Tesla Илон Маск ранее заявлял о желании компании активнее контролировать все этапы производства аккумуляторов, в том числе, добычу сырья для их выпуска.