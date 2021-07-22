BHP будет поставлять Tesla никель с рудника в Западной Австралии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - BHP Group, крупнейшая горнодобывающая компания мира, сообщила, что будет поставлять никель с рудника Nickel West в Западной Австралии американскому производителю электромобилей Tesla Inc. Уже подписано соответствующее соглашение.

Никель используется в производстве аккумуляторов для электромобилей, и глава Tesla Илон Маск ранее отмечал, что серьезно озабочен тем, как обеспечить достаточные запасы никеля.

BHP и Tesla договорились работать вместе над повышением устойчивости цепочек поставок компонентов для аккумуляторов. В частности, они планируют использовать технологию блокчейн для контроля запасов сырья.

По оценкам BHP, спрос на никель для аккумуляторных батарей увеличится более чем в шесть раз в следующие 10 лет на фоне растущего использования электромобилей.

Никель – важный компонент аккумуляторов для аккумуляторных и гибридных автомобилей, увеличивающий их емкость и позволяющий автомобилю нарастить пробег без подзарядки. Потребности Tesla в никеле вызваны как расширением производства таких машин, так и развитием проекта по солнечным панелям, где также используется этот металл.