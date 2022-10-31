Глава Vitol предупредил Европу, что зима-23/24 будет тяжелее ближайшей

Глава Eni сравнил Европу с Ferrari, но без топлива

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Европу ждет сложная зима, но следующая будет еще сложнее, заявил на конференции Adipec глава сырьевого трейдера Vitol Рассел Харди.

По его словам, Европа пытается заместить российский газ поставками СПГ и собственной добычей, и следующая зима будет еще более тяжелой, чем наступающая, поскольку добыча газа в Европе в первой половине 2023 года будет ниже, чем за тот же период 2022 года.

Глава итальянской Eni Клаудио Дескальци заметил, что Европа снижает инвестиции в нефть и газ, поэтому она имеет рынок, но не имеет энергии, сравнив ее с "прекрасной Ferrari, но без топлива".