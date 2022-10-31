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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Завод Hyundai в РФ продлил простой до декабря

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод южнокорейского автоконцерна Hyundai в Петербурге) продлило простой до декабря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В настоящее время объявлен простой до конца ноября", - сказал собеседник агентства.

Завод автомобильного концерна в Петербурге приостановил выпуск автомобилей с 1 марта текущего года из-за трудностей с поставками комплектующих.

Ранее южнокорейская газета "Тона ильбо" со ссылкой на источники сообщала, что Hyundai рассматривает вариант продажи своего завода в России. План продажи завода возник из-за невозможности вести нормальную финансовую деятельность. В частности, в настоящее время ограничена возможность перевода денег между центральным офисом компании и российским филиалом.

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода – более 200 тыс. автомобилей в год.

Hyundai
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