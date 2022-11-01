Структура Hyundai получила разрешение на строительство в Петербурге

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга выдала ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (подразделение Hyundai в России) разрешение на строительство производственного здания в поселке Шушары Пушкинского района Петербурга, говорится в разрешительном документе.

Производственный корпус должен быть построен на земельном участке площадью более 940 тысяч кв. метров на Московском шоссе. Раньше здесь располагался автозавод концерна General Motors.

По проекту должно быть возведено 47,2 тысячи кв. м производственных помещений.

Разрешение на строительство выдано на срок с 27 октябяр 2022 года до 12 мая 2024 года, следует из документов Госстройнадзора.

В июне "Деловой Петербург" со ссылкой на источники сообщал, что автоконцерн Hyundai поставил на паузу проект реконструкции бывшего завода General Motors в Пушкинском районе. По информации издания, весной 2022 года предполагался старт работ в существующих цехах завода, а также строительство новых корпусов. Причины заморозки проекта не уточнялись.

Сделка по покупке российским представительством Hyundai бывшего завода GM в Петербурге была закрыта в начале ноября 2020 года, тогда производственные планы по площадке не раскрывались. В ноябре 2021 года директор по внешним связям "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" Виктор Васильев говорил, что выпуск автомобилей на обновленном заводе начнется в 2023 году. В рамках проекта планировалось создание около 1 тысячи рабочих мест.

Конвейер завода Hyundai в Петербурге c 1 марта 2022 года приостановил работу в связи с логистическими перебоями в поставках автокомпонентов. Простой на предприятии был затем продлен до конца ноября.

Завод Hyundai в Петербурге открылся в сентябре 2010 года. Предприятие может выпускать модели Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio и Rio X-Line. Мощность завода - более 200 тысяч автомобилей в год.

Концерн General Motors свернул производство на своем заводе в Петербурге в 2015 году.