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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Глава Eni увязал перспективы газового хаба в Турции с наличием инфраструктуры в Европе

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Перспективы газового хаба в Турции зависят от развития в Европе инфраструктуры для доставки туда газа, заявил журналистам глава итальянской Eni Клаудио Дескальци.

"Если мы говорим о газе для энергетической безопасности - мы должны говорить о газе плюс инфраструктуре. Эти две вещи должны быть вместе. Инфраструктура, чтобы доставить газ из Турции в Европу. Инфраструктура увеличит стоимость газа. У нас есть соединение с Россией через Украину, и мы получаем газ, и почему мы должны получать газ через Турцию?" - сказал он.

Eni вместе с "Газпромом" построила первый морской газопровод в Турцию - "Голубой поток". В 2022 году Eni объявила о планах продать свою долю в СП. Дескальци подтвердил журналистам это намерение: "Как только сможем".

Президент Владимир Путин в середине октября предложил проложить в Турцию новые газопроводы и создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у его страны есть для этого все возможности. После переговоров в Астане Эрдоган и Путин поручили заинтересованным ведомствам начать изучать возможность создания такого хаба.

"Газпром" планировал провести в Болгарию через Черное море четыре нитки магистрали "Южный поток" мощностью 63 млрд куб. м газа. Для подачи этих объемов газа на экспорт создавалась инфраструктура на территории России. После отмены проекта "Южный поток" ему на смену пришел "Турецкий поток" в два раза меньше по мощности (31,5 млрд куб. м), из двух ниток. Однако мощности по доставке газа на берег Черного моря "Газпром" создал в первоначально планировавшемся объеме.

Eni Клаудио Дескальци Турция Газпром Италия Голубой поток Украина
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