Глава Eni заявил, что планы декарбонизации ведут к росту цен на энергию

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Постоянная смена ориентиров по сокращению выбросов углерода снижает аппетит к инвестициям в традиционную энергетику и способствует росту цен на энергию, что ведет к деиндустриализации Европы, заявил на конференции Adipec глава Eni Клаудио Дескальци.

Он пожаловался на то, что Европа платит за энергию в 6-7, а то и в 15 раз больше по сравнению с США - "это действительно важный момент".

Дескальци отметил, что европейские правительства пытаются субсидировать рост тарифов для промышленности и населения. "Как долго это может продолжаться, не знаю, но это не может продолжаться вечно - все эти страны имеют очень высокие долги", - сказал он.

По мнению главы Eni, нужно ускорять энергопереход, но четко понимая, что достижимо, а что - нет, в частности, нужны и нефть, и газ, и даже уголь.

В сложившейся ситуациивсе просят нефтегазовые компании инвестировать в традиционную энергетику, но институты в Европе постоянно устанавливают разные цели по снижению выбросов, что создает огромную волатильность, продолжил Дескальцы. Это, по его словам, "убивает промышленность", и она покидает Европу из-за высокой стоимости энергии, а "мы становимся слабее". Поэтому нужны структурные решения, уверен он.

Глава Eni сказал также, что в последнее десятилетие никто не заботился об энергобезопасности. Во время пандемии спрос упал, и люди начали думать, "что мы можем летать, творить чудеса, но мы проснулись, и оказалось, что мы не готовы".

Поэтому, считает он, для выхода из энергокризиса нужны соответствующие компетенции, диалог, зрелые технологии.

"Каждый должен проснуться", - предупредил специалист. "Нужна энергобезопасность, нужно смотреть на сегодняшний день, а не на 2030, 2040 годы. Надо перестать мечтать и говорить о стереотипах", - считает Дескальци.

Ранее на этой конференции он сказал, что Европа снижает инвестиции в нефть и газ, поэтому она имеет рынок, но не имеет энергии, и сравнил ее с "прекрасной Ferrari, но без топлива". Другие участники конференции также раскритиковали снижение инвестиций в ископаемое топливо.