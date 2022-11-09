Италия в сентябре сократила импорт нефти на 5,6%, до 5,3 млн тонн

Сорт Urals страна закупала по $74,04 за баррель, нигерийский Ebok - за $112,37

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года Италия снизила импорт нефти на 5,6% к августу, до 5,261 млн тонн, сообщило Министерство экологического перехода страны.

Основными поставщиками в сентябре были Россия (1,5 млн тонн), Азербайджан (699 тысяч тонн) и Ливия (683 тысячи тонн).

Средняя цена импорта для Италии в сентябре составила $89,74 за баррель. При этом Siberian Light приобреталась за $86,57, Urals - за $74,04. Самым дорогим сортом стал нигерийский Ebok ($112,37), самым дешевым - Varandei ($68,16).

Всего за январь-сентябрь Италия импортировала 46,8 млн тонн нефти.