Brent подорожала до $93,57 за баррель

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются на торгах во вторник после падения по итогам предыдущей сессии.

К 8:06 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,76 (0,82%), до $93,57 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,96 (1%), до $92,81 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,59 (0,68%), до $87,12 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,37 (1,6%), до $86,53 за баррель.

Трейдеры в том числе ждут заседаний крупных центробанков, отмечает Bloomberg. Федеральная резервная система США подведет итоги двухдневного заседания в среду на фоне устойчиво высокой инфляции в Штатах. 3 ноября решение по поводу ключевой ставки примет Банк Англии.

Поддержку нефти оказывает ослабление доллара, которое делает цены на сырьевые товары более привлекательными для инвесторов.

В годовом обзоре ОПЕК говорится, что ежегодный рост спроса на нефть в мире до 2025 года в среднем будет составлять 2,1 млн б/с, в последующие 10 лет он замедлится и стабилизируется к 2035 году. По оценке ОПЕК, в 2022 году потребление нефти в мире вырастет до 100,3 млн б/с после 96,9 млн б/с в 2021 году. Далее спрос будет значительно увеличиваться год от года вплоть до 2025 года: в среднем на 2,1 млн б/с.

Общая квота на добычу нефти стран ОПЕК+ с ноября снижается на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнями августа (совпадает с квотами октября ). Это решение было принято альянсом на заседании 5 октября , которое прошло в очном формате впервые за более чем два года.