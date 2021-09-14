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Fox купила интернет-таблоид TMZ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Fox Corp купила популярный в США интернет-таблоид TMZ, специализирующийся на новостях о знаменитостях, у телекоммуникационной корпорации AT&T Inc, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение Fox.

Условия сделки не разглашались, но, как сообщили WSJ источники, TMZ была оценена менее чем в $50 млн. Ранее в августе WSJ писал, что Fox активно ведет переговоры с AT&T о покупке TMZ за $100-125 млн уже в течение года.

В миреWSJ сообщила о возможной покупке корпорацией Fox таблоида TMZЧитать подробнее

Сооснователь TMZ Харви Левин останется на посту главного редактора таблоида. В своем заявлении он подчеркнул, что вхождение TMZ в Fox предоставит новые возможности для роста.

В AT&T таблоид был частью WarnerMedia, и иногда его деятельность приводила к проблемам для подразделения, так как TMZ публиковал слухи о знаменитостях, работающих с Warner. К тому же, соглашение Левина с WarnerMedia подходило к концу, и главный редактор собирался покинуть таблоид в случае сохранения его в подразделении, отметили источники.

У Fox, специализирующейся в основном на создании несценарного контента, вероятнее всего, будет возникать меньше конфликтных ситуаций с TMZ.

Котировки акций Fox по итогам дополнительных торгов на бирже Nasdaq в понедельник выросли на 0,4%. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 24,8%.

Fox TMZ

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