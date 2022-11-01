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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

ВТБ инициировал банкротство основателя OR Group Титова

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал заявление ВТБ о признании несостоятельным (банкротом) основателя OR Group Антона Титова, следует из картотеки арбитражных дел.

Указанная сумма требований - более 825,7 млн рублей. Заявление пока не принято к производству.

Ранее, как сообщалось, в суды поступили заявления о банкротстве ПАО "ОР Групп" ("ОРГ", головная компания OR Group), а также других компании группы: ООО "ОР" (эмитент облигаций OR Group), ООО "Дизайн Студия" (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров), ООО "Фабрика С-Теп" (обувная фабрика), ООО "Арифметика" (микрокредитная компания).

ЭкономикаOR Group допустила дефолты при выплате очередных купонов по двум выпускам облигацийЧитать подробнее

OR Group (прежнее название - "Обувь России") 20 января 2022 года допустила технический дефолт по погашению "тела" биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, основным держателем которых был Промсвязьбанк (около 99% выпуска облигаций).

До конца марта компания выполняла обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

В июне компания сообщила, что ведет диалог с владельцами облигаций и предлагает рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов.

С конца июня 2022 года представитель владельцев облигаций ООО "ОР" - ООО "Регион Финанс" - направило в Арбитражный суд Москвы восемь исковых заявлений о взыскании задолженности по облигациям на общую сумму более 4,77 млрд рублей. В начале сентября суд удовлетворил один из исков - о взыскании 333,48 млн рублей (100% номинальной стоимости облигаций) и 17,27 млн рублей (купонный доход) по облигациям серии 002Р-01.

ВТБ OR Group Антон Титов
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