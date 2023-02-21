Чиновники ищут инвестора для обувной фабрики OR Group в Бердске

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Новосибирской области ведет переговоры с банками-кредиторами OR Group для возобновления деятельности фабрики "С-Теп" (Бердск, актив OR Group), сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

"Фабрика входила в залоговую массу банков-кредиторов. (...) На данный момент однозначного решения по этому предприятию нет, но заинтересованность потенциальных инвесторов есть. Поэтому сейчас отрабатываем, в том числе, с залогодателями юридические вопросы, для того, чтобы это производство вернуть в рабочую стадию", - сказал министр.

Он напомнил, что сейчас все работники фабрики трудоустроены на предприятиях Бердска и Новосибирска, но, по словам руководства фабрики, если будет принято решение возобновить ее работу, они "в кратчайший момент" смогут "вернуться на производство и продолжить свою работу".

В августе 2022 года фабрика приостановила свою деятельность. Правительство Новосибирской области сообщило, что начало поиск инвестора, в том числе сообщалось об обращении властей к белорусскому концерну "Беллегпром".

В середине октября 2022 года, ООО "ЧОП "Брест плюс" инициировало банкротство ООО "Фабрика С-Теп" в связи с долгом в 837 тысяч рублей. О вступлении в дело о банкротстве фабрики ходатайствовали, в том числе, ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк с указанными суммами задолженности в размере 4,7 млрд рублей, 1,3 млрд рублей и 1,7 млрд рублей соответственно. Следующее заседание назначено на 1 марта.

Аналогичные суммы задолженности перед банками указаны в заявлениях о вступлении в дело о банкротстве микрокредитной компании OR Group - ООО "Арифметика". Следующее заседание по этому делу также назначено на 1 марта.

ООО "ОР" (эмитент облигаций OR Group) через суд пыталось признать недействительным договор поручительства от марта 2019 года, заключенного между ООО "Фабрика С-Теп" и Сбербанком. Однако 17 февраля 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении заявления, указав, что срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной был пропущен.

В августе прошлого года Арбитражный суд Москвы принял заявление от ООО "ОР" о признании недействительным договора поручительства от марта 2021 года, заключенного между ООО "Фабрика С-Теп" и ВТБ. Дело переведено в Арбитражный суд Новосибирской области и принято к производству, следующее заседание назначено на 4 апреля.

Фабрика S-Tep работала на рынке с 2000 года. Группа приобрела S-Tep, свой первый и единственный производственный актив, в 2015 году у ее основателя - Ильи Тепера. Тогда ее мощность составляла 500 тысяч пар обуви в год.

В 2018 году OR Group планировала начать строительство новой обувной фабрики в Новосибирской области. Планируемый объем инвестиций в проект составлял около 760 млн рублей. Позже группа неоднократно откладывала строительство фабрики, в итоге работы так и не начались.

OR Group 20 января 2022 года допустила технический дефолт по погашению "тела" биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей. До конца марта компания выполняла обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

Арбитражный суд Москвы в середине июля 2022 года удовлетворил иск ПСБ к ООО "ОР" и ПАО "ОР Групп" о солидарном взыскании 580,1 млн рублей по биржевым облигациям БО-07. Также суд удовлетворил четыре иска ООО "Регион Финанс", представителя владельцев облигаций ООО "ОР", на общую сумму более 2,5 млрд рублей.

Также до конца 2022 года в суды поступили заявления о банкротстве ПАО "ОР Групп", других компании группы: ООО "ОР", ООО "Дизайн Студия", ООО "Фабрика С-Теп", ООО "Арифметика", а также основателя OR Group Антона Титова. Все заявления приняты к производству.