OR Group допустила дефолты при выплате очередных купонов по двум выпускам облигаций

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") допустило дефолты по выплате 8-го купона по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей и 10-го купона бондов серии 002Р-01 на 3,455 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании "Регион Финанс".

Причина неисполнения обязательства прежняя - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере".

Компания предложила бондхолдерам три индикативных варианта реструктуризации бондов. Первый - это пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под процентную ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых. Второй вариант - пролонгация задолженности сроком от 12 до 15 лет под процентную ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых. Третий - конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО "ОРГ", после которой нынешним владельцам бондов будет принадлежать от 30% до 40% головной компании. После отзывов держателей облигаций "ОР" намеревалась доработать эти варианты и вынести их на голосование.

OR Group объявила первый дефолт по нерыночному выпуску бондов БО-07 в январе 2022 года и затем допустила ряд дефолтов в апреле-августе. В обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей, у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов.

"Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

OR Group - торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. Группа управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika.