Twitter не будет заниматься разблокировкой аккаунтов ближайшие несколько недель

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Предприниматель Илон Маск, в октябре купивший соцсеть Twitter, не исключает разблокировки заблокированных ранее аккаунтов, но предупреждает, что на разработку плана для этого потребуется несколько недель.

"Twitter не позволит никому, кто был удален с платформы за нарушение правил, вернуться назад, пока у нас не будет четкого плана для этого. Такой процесс может занять как минимум еще несколько недель", - написал Маск в твиттере.

Он не стал уточнять, о каких именно аккаунтах идет речь, однако западные СМИ связывают это заявление с бывшим президентом США Дональдом Трампом, аккаунт которого был заблокирован 8 января 2021 года в связи с "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".

Ранее Трамп заявил, что, даже если его аккаунт будет разблокирован, он не вернется в твиттер, так как предпочитает принадлежащую ему социальную сеть Truth Social.

На прошлой неделе Маск завершил покупку Twitter, после чего распустил совет директоров и анонсировал изменения, которые могут произойти в работе платформы, в частности, возможное введение ежемесячной платы $8 за верифицированные аккаунты с голубой галочкой.