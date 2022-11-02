Wildberries вложит рекордные 13,7 млрд руб. в проведение распродажи "День холостяка"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries инвестирует 13,7 млрд рублей в предоставление скидок для покупателей и поддержку продавцов в рамках распродажи "День холостяка", которая пройдет на площадке в первой половине ноября.

Это максимальный показатель за всю историю компании, говорится в сообщении Wildberries. Прошлогодние инвестиции в проведение обеих ноябрьских распродаж ("День холостяка" и "Черная пятница") составили около 8 млрд рублей.

Инвестиции позволят представителям бизнеса, участвующих в распродажах, нарастить объемы реализации своей продукции, отметила компания. Для них Wildberries снизит собственную комиссию, ее минимальный размер составит 3%.

"Видим высокий интерес к участию в ноябрьских распродажах как со стороны покупателей, так и предпринимателей, которые получают возможность кратно нарастить свои продажи в период проведения акций, а также привлечь к своей продукции внимание новой аудитории", - отметили в пресс-службе Wildberries.

Ранее Wildberries сообщил, что за девять месяцев 2022 года инвестировал в цены 140,3 млрд рублей, что на 19% превышает аналогичный показатель за прошлый год.

В первом полугодии 2022 года оборот Wildberries вырос вдвое, до 628,7 млрд рублей.