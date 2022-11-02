Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Wildberries вложит рекордные 13,7 млрд руб. в проведение распродажи "День холостяка"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries инвестирует 13,7 млрд рублей в предоставление скидок для покупателей и поддержку продавцов в рамках распродажи "День холостяка", которая пройдет на площадке в первой половине ноября.

Это максимальный показатель за всю историю компании, говорится в сообщении Wildberries. Прошлогодние инвестиции в проведение обеих ноябрьских распродаж ("День холостяка" и "Черная пятница") составили около 8 млрд рублей.

Инвестиции позволят представителям бизнеса, участвующих в распродажах, нарастить объемы реализации своей продукции, отметила компания. Для них Wildberries снизит собственную комиссию, ее минимальный размер составит 3%.

"Видим высокий интерес к участию в ноябрьских распродажах как со стороны покупателей, так и предпринимателей, которые получают возможность кратно нарастить свои продажи в период проведения акций, а также привлечь к своей продукции внимание новой аудитории", - отметили в пресс-службе Wildberries.

Ранее Wildberries сообщил, что за девять месяцев 2022 года инвестировал в цены 140,3 млрд рублей, что на 19% превышает аналогичный показатель за прошлый год.

В первом полугодии 2022 года оборот Wildberries вырос вдвое, до 628,7 млрд рублей.

Wildberries
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

VEON начал изучать варианты продажи "Вымпелкома"

VEON начал изучать варианты продажи "Вымпелкома"

Первый после двухлетнего перерыва грузовой поезд повез из РФ в КНДР 30 лошадей

Brent подорожала до $95,73 за баррель

Brent подорожала до $95,73 за баррель

Рынок акций США снизился во вторник после сильных статданных

Рынок акций США снизился во вторник после сильных статданных

В ООН выразили надежду на возобновление выхода судов из портов Украины в четверг

В Анкаре заявили, что суда под флагом Турции продолжат вывозить зерно из Украины

Twitter решил поднять цену платной подписки Twitter Blue и изменить ее условия

В Молдавии решили срочно повысить тарифы на электроэнергию

В Молдавии решили срочно повысить тарифы на электроэнергию

Золото подорожало на 1% после снижения по итогам седьмого месяца подряд

Структура Hyundai получила разрешение на строительство в Петербурге

Структура Hyundai получила разрешение на строительство в Петербурге
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });