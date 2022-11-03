Оборот Wildberries за девять месяцев удвоился, превысив 1 трлн рублей

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries за девять месяцев 2022 года увеличил оборот (GMV) на 95% год к году, до 1,1 трлн рублей (продажи товаров и услуг с учетом возвратов и скидок).

Рост продаж в штуках составил 76%. Общее число заказов достигло 954,7 млн, что на 83% больше, чем за девять месяцев 2021 года, говорится в сообщении компании.

В III квартале оборот Wildberries также увеличился на 95%, до 420,2 млрд рублей.

Компания также сообщила, что за девять месяцев наибольшие объемы продаж были отмечены в категориях "одежда, обувь и аксессуары" (382,7 млрд рублей, рост на 70% год к году), "товары для дома и дачи" (159 млрд рублей, +136%), детских товаров (117,4 млрд рублей, +59%), бытовой техники и электроники (90,9 млрд рублей, +93%), косметики и парфюмерии (90,1 млрд рублей, +94%).

При этом оборот Wildberries в категории бытовой техники и электроники впервые превысил показатель сегмента косметики и парфюмерии, что связано с расширением ассортимента и ростом покупательской активности на онлайн-площадке, отметил ритейлер.

Наиболее динамичными темпами по итогам девяти месяцев продажи росли в категориях "умный дом и безопасность" (+259% год к году), строительных материалов (+187%), фото- и видеотехники (+181%), садовой техники (+178%), спортивного инвентаря (+175%).

В январе-сентябре Wildberries инвестировал 20,8 млрд рублей в строительство новых логистических центров и открытие пунктов выдачи заказов. До конца 2022 года компания вложит в это направление еще 9,4 млрд рублей.

В III квартале ритейлер ввел в эксплуатацию 200 тыс. кв. м новых складских площадей, что улучшило работу региональной логистики и повысило доступность логистических объектов для локального бизнеса, отмечается в сообщении.

Кроме того, Wildberries запустил программу субсидирования новых партнерских пунктов выдачи заказов с выплатой до 7,3% от оборота владельцам ПВЗ. С середины августа по конец сентября владельцы новых партнерских пунктов самовывоза получили от компании более 9,5 млн рублей субсидий.