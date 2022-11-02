Финпоказатели Maersk в III квартале оказались лучше прогнозов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале финансовые показатели датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk A/S превзошли ожидания рынка на фоне продолжающегося роста ставок фрахтования. Однако компания понизила годовой прогноз для спроса из-за ухудшения ситуации в глобальной экономике.

В июле-сентябре 2022 года чистая прибыль Moeller-Maersk составила $8,88 млрд против $5,44 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, для этого показателя составлял $7,89 млрд.

Квартальная выручка подскочила на 37%, до $22,77 млрд при прогнозе экспертов в $21,57 млрд.

Выручка крупнейшего подразделения в сфере океанических перевозок выросла на 38%, до 18,02 млрд. Ставки фрахта в годовом выражении взлетели на 42%, что позволило компенсировать сокращение объема перевозок на 7,6% на фоне падения спроса из-за негативного макроэкономического прогноза.

Moeller-Maersk также ждет сокращения спроса на контейнерные перевозки по итогам всего года. Ее прогноз предполагает, что спрос в этом году упадет на 2-4%, а не на 1%, как прогнозировалось ранее.

Между тем компания сохранила годовые прогнозы для базового показателя EBITDA на уровне $37 млрд, EBIT - $31 млрд.

С начала 2022 года капитализация Maersk сократилась на 31%, до 280 млрд датских крон ($37,3 млрд).