Контейнерные перевозчики России и КНР нарастили долю в ДФО после ухода Maersk

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Российские и китайские судоходные операторы серьезно нарастили свою долю на Дальнем Востоке России после ухода из России датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk A/S, сообщил на брифинге начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий Ладыгин.

По его словам, в январе-марте 2022 года более четверти всех перевозок на Дальнем Востоке приходилось на Maersk, 21% - на южнокорейский Sinocor.

"Затем Maersk аккуратно к июлю постепенно свернул свою деятельность (на Дальнем Востоке - ИФ). Российская группа FESCO в начале года перевозила около 14% грузов. Но в августе-сентябре 2022 года ситуация поменялась. Основной объем, 43% перевозок, осуществляется российскими перевозчиками. Сейчас 16 российских перевозчиков работает, в том числе FESCO обеспечивает 20% перевозок (от общего объема - ИФ)", - сказал глава ДВТУ.

Он уточнил, что, по данным таможни, в сентябре перевозками в порты Дальнего Востока занималось также 16 китайских компаний с долей в общем объеме 28%, и Sinokor, сохранивший долю в 21%.

На этом же брифинге Ладыгин сказал, что контейнерные порты Дальнего Востока сейчас загружены от 95% до 100%, сроки ожидания судов составляют 10-14 дней.