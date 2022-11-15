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Credit Suisse продаcт часть подразделения секьюритизированных продуктов фонду Apollo

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Швейцарский банк Credit Suisse Group AG продаст значительную часть подразделения секьюритизированных продуктов и ряд других активов американскому фонду прямых инвестиций Apollo Global Management.

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"Соглашения, заключенные с Apollo, являются важным шагом к упорядоченному выходу из бизнеса в сфере секьюритизированных продуктов, в результате которого, существенно снизятся риски инвестиционно-банковского подразделения и будет высвобожден капитал для инвестиций в основной бизнес Credit Suisse", - говорится в пресс-релизе банка.

Сделка с Apollo, а также соглашения с третьими инвесторами, позволят Credit Suisse сократить активы подразделения секьюритизированных продуктов с $75 млрд до $20 млрд. Банк планирует закрыть серию сделок по продаже этих активов к середине 2023 года.

Apollo будет управлять оставшимися $20 млрд активов по соглашению с Credit Suisse в следующие пять лет.

Заключенные сделки, как ожидается, позволят банку высвободить активы, взвешенные с учетом риска, в размере до $10 млрд, что улучшит показатели достаточности капитала.

Apollo планирует сохранить основную часть команды подразделения секьюритизированных продуктов, отмечают в Credit Suisse.

Credit Suisse Apollo Швейцария США
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