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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Mizuho Financial претендует на покупку активов Credit Suisse

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Японский банк Mizuho Financial Group Inc интересуется приобретением как минимум части подразделения секьюритизированных продуктов швейцарского банка Credit Suisse Group AG. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Среди других претендентов на покупку активов Credit Suisse – инвесткомпании Apollo Global Management Inc., Centerbridge Partners, Pimco и Sixth Street, отмечают источники.

Главный исполнительный директор Mizuho Масахиро Кихара ранее заявлял, что операции с секьюритизированными продуктами являются основой его американского бизнеса в сфере операций на финансовом рынке.

Credit Suisse с июля этого года проводит комплексный анализ бизнеса. Банк сообщал, что изучает "стратегические варианты" для подразделения секьюритизированных активов, которое является высокоприбыльным.

Он намерен представить новую стратегию вместе с публикацией отчетности за третий квартал 27 октября.

Акции Credit Suisse прибавляют в цене 0,6% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость упала на 49%.

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