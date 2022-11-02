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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Estee Lauder снова сократила квартальную чистую прибыль

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В финансовом квартале, который завершился 30 сентября, американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. сообщил о падении чистой прибыли и выручки, а также дал слабый прогноз финансовых показателей на весь финансовый год.

В предыдущем квартале компания также сообщила о резком сокращении прибыли.

В первом квартале 2023 финансового года (июль-сентябрь) чистая прибыль Estee Lauder упала до $489 млн, или $1,35 в расчете на акцию, с $692 млн, или $1,88 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $1,37 в расчете на акцию и превысила средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $1,31 на акцию.

Выручка компании за минувший квартал снизилась до $3,93 млрд с $4,39 млрд годом ранее и совпала с ожиданиями экспертов.

Продажи товаров по уходу за кожей в июле-сентябре упали на 14%, до $2,1 млрд, декоративной косметики - на 10%, до $1,05 млрд. Реализация парфюмерии почти не изменилась и составила $607 млн, средств по уходу за волосами - повысилась на 7%, до $158 млн.

Главным фактором, приведшим к снижению выручки, стало удорожание доллара к другим валютам мира, отметила Estee Lauder.

Во втором квартале 2022 фингода компания ожидает скорректированную прибыль в диапазоне от $1,19 до $1,29 в расчете на акцию при снижении выручки на 19-17%. Аналитики FactSet прогнозируют прибыль на уровне $2,8 на акцию и выручку в размере $5,38 млрд, что предполагает снижение на 2,9%.

По итогам 2023 фингода компания намерена получить скорректированную прибыль в диапазоне $5,25-5,40 на акцию, что также ниже прогноза рынка в размере $7,35 на акцию.

Estee Lauder выпускает парфюмерные и косметические товары свыше 30 марок, включая Estee Lauder, Origins, Clinique, Tommy Hilfiger, Donna Karan и Ermenegildo Zegna, которые продаются более чем в 150 странах.

Котировки бумаг Estee Lauder снижаются на 11,6% в ходе предварительных торгов в среду. Капитализация компании с начала 2022 года упала на 44%, до $71,6 млрд.

Estee Lauder США
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