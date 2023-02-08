Yum! Brands увеличила квартальную чистую прибыль на 12%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года американский оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. увеличил чистую прибыль на 12%, скорректированная прибыль и выручка компании превысили прогнозы.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $371 млн, или $1,29 в расчете на акцию, против $330 млн, или $1,11 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $1,31 на акцию против $1,02 на акцию годом ранее.

Выручка компании выросла на 7%, до $2,019 млрд с $1,890 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,26 на акцию при выручке в $1,920 млрд.

Сопоставимые продажи Yum! без учета изменения курсов обмена валют в минувшем квартале увеличились на 6%.

В том числе продажи в сети ресторанов KFC повысилась на 5%, в ресторанах мексиканской кухни Taco Bell - на 11%, а сопоставимые продажи в сети пиццерий Pizza Hut - на 1%.

Со второго квартала финансовые показатели Yum! не включают в себя данные по России.

Совет директоров Yum! одобрил повышение квартальных дивидендов компании на 6,1%, до 60,5 цента на акцию с 57 центов. Дивиденды будут выплачены 10 марта, реестр акционеров закроется 22 февраля.

Yum! Brands - крупнейшая в мире ресторанная компания по числу предприятий. Ей принадлежат около 54 тысяч ресторанов более чем в 155 странах. Бренды компании KFC, Pizza Hut и Taco Bell являются мировыми лидерами в сегментах ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся соответственно на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне.