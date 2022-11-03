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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Германская Uniper сообщила о полном прекращении поставок газа из России

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Германская компания Uniper - некогда крупнейший корпоративный покупатель газа "Газпрома" - заявила о полном прекращении поступления российского газа.

Сокращение поставок началось 14 июня. Это сокращение германская компания трактует как нарушение контрактных обязательств.

"После периода перебоев в поставках разной степени поставки российского газа в адрес Uniper полностью прекращены "Газпромом" с конца августа 2022 г.", - отмечается в новом отчете Uniper.

Ранее германская компания сообщала, что "Газпром" 14 июля 2022 года информировал Uniper, что задним числом объявил форс-мажор в отношении недопоставок газа в прошлом и настоящем. Uniper посчитал это заявление необоснованным и официально отклонил его.

Летом этого года поставки газа в Германию сократились из-за проблем с техническим обслуживанием компрессорного оборудования газопровода "Северный поток", которые в итоге привели к его полной остановке. Капитальный ремонт используемых на нем двигателей Siemens возможен только на заводе в Монреале. Канада при этом ввела санкции в отношении "Газпрома". В конце сентября от мощных взрывов пострадала линейная часть морской магистрали.

Uniper Германия Газпром
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