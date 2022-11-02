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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Инспекция РФ зафиксировала крупные повреждения на трассе "Северного потока"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Компания Nord Stream AG сообщила о завершении по состоянию на 2 ноября первоначального сбора данных на месте повреждения первой нитки газопровода "Северный поток" в исключительной экономической зоне Швеции.

В сообщении компании-оператора говорится: "По предварительным результатам осмотра места повреждения, на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 метров на расстоянии около 248 м друг от друга. Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м".

Специалисты продолжают анализировать полученные в ходе обследования данные.

Как сообщалось, разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм произошла 26 сентября.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но не начал работу из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.

27 октября зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции.

В части обследования участка газопровода в исключительной экономической зоне Дании Nord Stream AG продолжает ожидать решения властей о предоставлении разрешений на проведение работ по оценке повреждений.

Nord Stream AG Северный поток
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