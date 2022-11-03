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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Инфляция в ОЭСР в сентябре выросла с 10,3% до 10,5%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в сентябре выросли на 10,5% в годовом выражении.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с августовскими 10,3%.

Повышение стоимости энергоносителей в государствах ОЭСР в позапрошлом месяце замедлилось до 28,8% в годовом выражении с 30% в августе, причем ослабление темпов роста было отмечено в 22 странах организации. В то же время подъем цен на продукты питания ускорился до 15,3% с 15% в августе.

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Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в сентябре выросли на 7,6% после повышения на 7,2% месяцем ранее.

Инфляция в государствах G7 ускорилась до 7,7% с 7,5% в августе. В США инфляция в сентябре замедлилась до 8,2% с 8,3%, во Франции - до 5,6% с 5,9%. Тем временем в Германии инфляция ускорилась до 10% с 7,9%, в Великобритании - до 8,8% с 8,6%.

Инфляция в еврозоне (индекс HICP) в сентябре усилилась до 9,9% с 9,1% в предыдущий месяц, повышение потребительских цен без учета цен на продукты и энергоносители составило 4,8% против 4,3%.

Предварительные данные статистического управления Евросоюза показали увеличение темпов роста индекса HICP в октябре до 10,7%.

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Инфляция в странах G20 в сентябре составила 9,5% по сравнению с 9,2% месяцем ранее.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

ОЭСР инфляция
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