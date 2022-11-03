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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

"Черкизово" претендует на агроактивы банка "Траст" в двух регионах

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово", один из основных производителей мясной продукции РФ, претендует на агроактивы в Челябинской области и Башкирии, которые банк "Траст" намерен выставить на торги, сообщает ФАС.

В антимонопольное ведомство поступило ходатайство АПК "Михайловский" (входит в группу) о даче предварительного согласия на приобретение ООО "Здоровая ферма деликатесы", ООО ТД "Здоровая ферма", ООО ГК "Здоровая ферма", ООО "Уральская мясная компания" и АО "Уралбройлер" (все - Челябинская область).

Кроме того, "АПК "Михайловский" также подал ходатайство о даче предварительного согласия на приобретение ООО "Башкирское зерно", ООО "Башкирское зерно+", ООО Торговый дом "Турбаслинский бройлер", АО "Уфимский комбинат хлебопродуктов", АО "Птицефабрика "Башкирская", АО "Турбаслинские бройлеры" (входят в ГК "Русское зерно").

Банк непрофильных активов "Траст" планирует провести в конце года аукционы по продаже пяти ООО из группы компаний "Здоровая ферма", одного из крупнейших производителей мяса птицы на Урале, и планирует получить за них не менее 4,2 млрд рублей. Банк также готовится выставить на торги предприятия ГК "Русское зерно" в Башкирии.

Контроль над этими активами банк получил в процессе присоединения Рост-банка. Ранее они контролировались экс-совладельцем Бинбанка Микаилом Шишхановым

Группа "Черкизово" объединяет 11 птицеводческих комплексов, 16 свинокомплексов, 11 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и 300 тысяч га сельскохозяйственных земель. Компания лидирует в России по продаже мяса птицы (711 тысяч тонн в 2021 году) и производстве комбикормов (2,1 млн тонн), занимает второе место по продажам мяса индейки (52 тысячи тонн) и третье - по продажам продукции мясопереработки (136 тысяч тонн). В производстве свинины "Черкизово" находится на восьмом месте (240 тысяч тонн).

Выручка группы в 2021 году составила 158 млрд рублей против 128,8 млрд рублей в 2020 году. В первом полугодии этого года она достигла 88,9 млрд рублей, что на 20,1% больше, чем годом ранее.

Черкизово Траст АПК Михайловский ФАС Челябинская область Башкирия Рост-банк Бинбанк Микаил Шишханов
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