"Траст" снова выставил на продажу челябинский свинокомплекс с долгами

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Банк непрофильных активов "Траст" выставил на аукцион 29 мая 100% уставного капитала ООО "Родниковский свинокомплекс" (село Миасское, Челябинская область, один из активов челябинской группы компаний "Здоровая ферма"), а также права требования к этому свинокомплексу по пяти кредитам и одному займу по начальной суммарной цене 1,227 млрд рублей.

Как говорится в материалах организатора торгов - "Российского аукционного дома" (РАД), заявки на участие в аукционе принимаются до 25 мая, шаг аукциона - 30,675 млн рублей, сумма задатка для участия в аукционе - 122,7 млн рублей.

В состав лота входят права требования банка "Траст" к свинокомплексу по пяти кредитным договорам от 2016 и 2017 годов и одному договору займа от 2020 года. Права требования уступаются в полном объеме фактической задолженности на дату их перехода, включая основной долг, проценты и все прочие требования, вытекающие из этих договоров. Размер задолженности по договорам на 10 апреля 2023 года составляет 2,014 млрд рублей. Начальная цена прав требования равна стартовой цене аукциона - 1,227 млрд рублей.

В лот также входит 100% уставного капитала ООО "Родниковский свинокомплекс" номинальной стоимостью 100 тыс. рублей, принадлежащие ООО "Траст-ПХ" (аффилировано с дочерней компанией "Траста" - ООО "Управляющая компания "Траст - Птицеводческие активы"). Начальная цена 100%-ной доли - 1 рубль.

В 2022 году "Траст" предпринял попытку продать свинокомплекс с кредитными долгами по начальной суммарной цене 2 млрд 30,6 млн рублей. Однако тогда в состав лота входили права требования по пяти кредитным договорам и двум займам, стартовая цена продажи 100%-ной доли ООО была равна ее номинальной стоимости - 100 тыс. рублей. Аукцион должен был состояться 1 марта 2022 года, но не состоялся из-за отсутствия заявок.

В декабре 2022 года прошел аукцион по продаже долей и акций пяти компаний группы "Здоровая ферма", а также прав требования к ним. Торги прошли на площадке РАД, к аукциону было допущено три участника. Победителем было признано ООО "АПК "Михайловский" (входит в группу "Черкизово"), предложившее за активы стартовую цену - 4 млрд 33,263 рублей. Однако в январе этого года ООО "Московская сетевая компания", не допущенное к торгам, оспорило их результаты в суде. Рассмотрение спора не завершено, в частности, по решению суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области дело передано на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.

ООО "Траст Птицеводческий холдинг" ("Траст-ПХ") стало владельцем "Здоровой фермы" в декабре 2018 года. До этого несколько месяцев компания принадлежала структурам Михаила Шишханова - в тот период основного акционера Бинбанка и Рост банка. После того, как они были взяты на санацию, "Здоровая ферма" досталась "Трасту", на базе которого Банк России создал фонд плохих активов.

"Здоровая ферма" - диверсифицированный агропромышленный холдинг, производственные предприятия которого (АО "Птицефабрика "Комсомольская", ООО "Уральская мясная компания", ЗАО "Уралбройлер") расположены в Челябинске и Пермском крае.

"Трасту" от Рост банка и Бинбанка также досталась группа компаний "Русское зерно". В начале декабря 2022 года АПК "Михайловский" победил в аукционе по шести предприятиям ГК "Русское зерно". Лот был куплен по стартовой цене - 6,37 млрд рублей.

7 апреля стало известно, что "Траст" выставил на открытые торги еще один актив "Здоровой фермы" - птицефабрику "Комсомольская" (Пермский край). Они назначены на 19 мая, начальная цена лота - 2 млрд рублей.